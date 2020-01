TMW – Clamoroso Sconcerti: “Gattuso può dimettersi in un caso: vi svelo il retroscena”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti, giornalista ed opinionista televisivo, ha parlato della situazione in casa partenopea, svelando un clamoroso retroscena su Gattuso. Queste le sue parole: “Il Napoli ha vari problemi e sono difficilmente risolvibili. Gattuso sta facendo il massimo, ma se dovesse perdere contro Lazio e Juve, potrebbe decidere di dare le dimissioni. Il problema, però, non è l’allenatore, ma il rapporto tra società e calciatori e se non ci sarà un confronto, l’agonia dei partenopei è destinata a continuare”.