Rambaudi: “Il Napoli ha toccato il fondo. Prenderei una soluzione drastica con i giocatori”

Il Napoli è in un momento critico e fa fatica ad uscirne; Roberto Rambaudi, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Canale 21 e ha commentato la situazione in casa partenopea e ha suggerito una soluzione forte per uscire dalla crisi: “Sabato gli azzurri hanno toccato il fondo, ma c’è ancora un girone di ritorno da affrontare e da giocare. Credo che in questo momento bisogna intervenire duramente e toccare nell’orgoglio i giocatori. Purtroppo i giocatori sono sopravvalutati e fanno fatica a prendersi le loro responsabilità. Magari saranno anche bravi tecnicamente, ma hanno poca personalità e il caos che c’è nello spogliatoio lo dimostra. Il caso del ritiro è esemplare: se una società ti ordina di andare in ritiro e tu fai esattamente il contrario, allora vuol dire che nessuno si è reso conto della gravità della situazione”.