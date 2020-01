Il Barcellona pensa ad un numero 9. Llorente nel mirino della squadra spagnola

L’allenatore del Barcellona Quique Setien ha oggi dichiarato in conferenza stampa quanto segue: “La società sta valutando di acquistare un numero 9 anche se personalmente non sono molto preoccupato in merito. Attualmente sono preso e concentrato sulle sfida contro Valencia ed Ibiza. Non ho ancora pensato al calciomercato nè tanto meno parlato con i dirigenti”. Secondo quanto riportato da tuttomercato.web al club spagnolo sono stati accostati nelle recenti ore sia Llorente, attaccante napoletano, che Giroud, attaccante che però risulta essere anche nel mirino del’Inter.