Chiariello: “Stasera è la partita del riscatto! Vi spiego perchè il Napoli potrebbe battere la Lazio”

Il noto giornalista di fede azzurra, Umberto Chiariello, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per fare il punto sulla giornata di campionato appena conclusa e sulla sfida di Coppa Italia di questa sera tra Napoli e Lazio: “La Juventus con la vittoria di misura sul Parma tenta la prima piccola fuga del campionato ma non ci sta l’Inter, o meglio, non ci sta Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro infatti, avrà tra poco a disposizione Moses e Young che gli daranno una gran mano sulle fasce. Il Napoli invece, stasera ha una ghiotta possibilità di rilanciarsi. Non solo, perchè la Coppa Italia, almeno al momento, sembra la strada più agevole per accedere all’Europa ma soprattutto, la Lazio, senza Luis Alberto e Correa, non fa tutta questa paura dopo lo scontro diretto in campionato. Sarà una serata decisiva, il ritorno dei tifosi e una vittoria potrebbe finalmente dare quello sprint che serve alla squadra di Gattuso per rialzarsi almeno in campionato“.