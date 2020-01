Chiariello: “Napoli grossa emergenza in difesa. Basta acquisti inutili”

“Non capisco come si possa continuare a non vedere che al Napoli l’emergenza è in difesa. Tonelli è in panchina questo significa che può giocare, ma la Sampdoria lo richiede fortemente, visto che non gioca perché pagargli l’ingaggio. Con Koulibaly fuori abbiamo visto che Luperto non è all’altezza, e sulla fascia siamo schiavi di Ghoulam, il Napoli continua ad acquistare dove non occorre. I terzini ed i difensori servono come il pane. Buon mercato quello di Giuntoli in uscita, questa estate, ma non possiamo dire lo stesso per gli acquisti”. Queste le parole dure di Chiariello, nel suo EditoNapoli in onda su Radio Punto Nuovo che critica aspramente le scelte fatte in questa finestra di mercato.