Pedullà: “Gestione sbagliata dell’agente, lui voleva e vuole solo una squadra!”

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di Sportitalia, attraverso il proprio sito ufficiale ha espresso la sua opinione sull’agente di Politano, obiettivo di mercato del Napoli e di altri club di Serie A. Ecco quanto scritto:

“Davide Lippi e i suoi collaboratori forse pensano che mandare Politano a destra e a manca ogni cinque minuti sia un bene per il suo assistito. Questo balletto, a parole, va avanti dalla scorsa estate: incedibile, non vuole lasciare l’Inter, piace alla Fiorentina, poi al Milan, poi al Napoli, poi chissà a chi, all’elenco mancherebbero solo Real, Barcellona e City. A costo di tirare la corda, la stessa si è spezzata, inevitabile: non a caso Marotta ieri ha parlato di esposizione mediatica eccessiva, condividiamo anche le virgole del suo discorso. Forse Lippi pensa che parlare di Politano prima e dopo i pasti, mandandolo in tre o quattro squadre diverse, sia la strategia migliore. Per noi è l’esatto contrario. Nella speranza che il ragazzo possa essere accontentato nelle prossime ore o nei prossimi giorni: lui voleva e vuole solo la Roma“.