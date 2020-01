Beppe Bruscolotti, ex capitano storico del Napoli, ha analizzato la sconfitta degli azzurri contro la Fiorentina ai microfoni di Canale 21. Ecco quanto :

“Mi sono trovato in annate del genere, capisco cosa significhi. Non tutti i calciatori hanno il carattere per affrontare questi momenti, vedo tanta paura e confusione. Pesa anche la rottura col pubblico, alcuni non riescono a tapparsi le orecchie”.