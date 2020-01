Ag. Lobotka: “Era richiesto da tante squadre ma il Napoli si è mostrato più interessato”

Pawel Zimończyk, agente di Lobotka, è intervenuto ai microfoni del portale polacco Sport, rilasciando alcune dichiarazioni in merito al passaggio del suo assistito al Napoli: “È stato uno dei trasferimenti più vantaggiosi per il Celta Vigo, qual ora si dovessero rispettare tutte le condizioni per il pagamento dei bonus, ma sicuramente tutte le parti ne restano soddisfatte. Hamisk ha parlato bene della città, delle persone e anche della società esaltando molto l’atmosfera del San Paolo ed il calore dei tifosi. Lobotka era ricercato anche da altre squadre, in Spagna molti facevano il suo nome, ma il Napoli è parso sin da subito quello più interessato. In Inghilterra il suo tipo di gioco non è tanto ricercato e con Gattuso sono convinto possa fare il salto di qualità che serve per la sua carriera“.