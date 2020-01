Ugolini: “Ospina preferito a Meret, intanto il Napoli in leggera ripresa”

Nel corso della trasmissione di “Radio Goal” sulla frequenza di Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista di Sky, Massimo Ugolini, ha detto la sua sulla ripresa del Napoli: “La squadra partenopea comincia a mettere in mostra i miglioramenti apportati dal tipo di gioco proposto da Gattuso, già contro l’Inter e la Lazio abbiamo potuto averne prova. Su Meret-Ospina dico che il portiere colombiano è più avanti rispetto a Meret, è favorito nelle gerarchia ma le parole che Gattuso ha speso per il giovane portiere italiano hanno fatto capire quanto sia importante per il Napoli. Deve lavorare e migliorare il gioco di piedi visto il metodo di gioco preferito da Gattuso“