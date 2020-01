Reina, ex portiere napoletano, che tanto ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi azzurri, oggi ha dichiarato ai microfoni di Radio Onda Cero, il motivo della sua reale partenza: “Un anno e mezzo fa firmai al Milan perchè Donnarumma doveva partire ma poi ciò non è accaduto, ho comunque cercato di far del mio meglio sia in campo quando richiesto, sia con Gigi per aiutarlo nel suo percorso di crescita. Per ora posso dire che credo che la Premier League sia un campionato più divertente”.