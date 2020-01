Milik solidale con Zaniolo: “Brutto infortunio, ci sono passato. Gli auguro di recuperare in tempi brevi”

Arkadiusz Milik, durante la sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli , ha voluto mandare un messaggio a Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, che domenica sera si è infortunato durante la partita di campionato. Ricordiamo che dai successivi esami è poi sopraggiunta la diagnosi: frattura del legamento crociato, lo stesso infortunio che l’attaccante del Napoli ha subito per ben due volte, infortunio che purtroppo terrà fuori dal campo il giovane italiano per qualche tempo. Ecco le parole del Napoli: “Mi dispiace veramente tanto per lui, questo infortunio è pesante, sono momenti molto brutti ma lavorandoci si può recuperare, si è già operato ma i tempi per la riabilitazione purtroppo sono lunghi. Spero davvero che riesca a recuperare per l’Europeo anche se la vedo dura, è rimasto poco tempo”