De Maggio sicuro: “Milik vicino al rinnovo, vi spiego perchè”

Il noto giornalista di fede azzurra, Valter De Maggio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal, per parlare del possibile rinnovo di Arek Milik: “Il polacco è un attaccante pazzesco. Sono sicuro che con questo modulo e con questo allenatore può dare il meglio di sè. Finora, a mio avviso, è stato solo sfortunato ma adesso ha tutte le carte in regola per affermarsi definitivamente, per questo motivo sono sicuro che a breve arriverà il rinnovo di contratto proprio perchè De Laurentiis, lo vede come un perno fondamentale del progetto azzurro“.