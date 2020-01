Cutrone: “A Napoli sarà molto dura! Vi svelo cosa ne penso di Gattuso”

Il neo attaccante della Fiorentina, Patrick Cutrone, al termine della sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta, ha tenuto una lunga intervista in sala stampa nella quale parlato anche dell’imminente match del San Paolo contro il Napoli: “Non vedo l’ora di incontrare Gattuso, a lui devo i miei splendidi momenti al Milan ed anche l’exploit che mi ha consentito di essere qui adesso. Nutro molta ammirazione per lui e conoscendolo so che, con il suo Napoli, la partita non sarà affatto semplice. Dobbiamo essere determinati e fare una bella prestazione di squadra se vogliamo riuscire a strappare almeno un punto agli azzurri”.