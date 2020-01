All. Lipsia: “Demme? Grande perdita per noi ma non potevamo trattenerlo per un motivo”

Diego Demme, è stato il primo acquisto della campagna acquisti di gennaio della squadra di De Laurentiis. Il centrocampista tedesco ha realizzato il suo sogno di vestire la maglia del Napoli ed è proprio per questo motivo, come ha spiegato l’allenatore Nagelsmann in conferenza stampa, che la società di Red Bull non ha potuto fare niente per impedire la partenza del suo ex capitano: “La partenza di Demme è stata una grave perdita per la nostra squadra. Era il capitano ma al cuor non si comanda e non potevamo impedirgli di vestire la maglia azzurra. E’ un giocatore di grande esperienza e sono sicuro che potrà essere determinante anche in Serie A“.