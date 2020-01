Ag. Hysaj: “Si va verso il rinnovo! Vi spiego i motivi della trattativa”

L’agente del terzino albanese Elseid Hysaj, Mario Giuffredi, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo assistito in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Abbiamo parlato con Gattuso e ci ha detto che lui stima molto Elseid. Ci ha spiegato, che sarebbe stupido perdere un giocatore del suo calibro e della sua esperienza a parametro zero. Trovandoci d’accordo con lui, abbiamo già preso contatti con De Laurentiis per firmare il rinnovo in modo che se Hysaj decidesse di partire, almeno il prezzo del cartellino sarebbe equo e in linea con il suo valore di mercato“.