RADIO KKN – Pistocchi: “Il Napoli deve avere più attenzione in difesa! Vi dico su chi punterà Gattuso tra Lobotka e Demme”

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dei nuovi acquisti, Diego Demme e Stanislav Lobotka:

“Per valutare la stagione ci possiamo affidare alle statistiche: il Napoli è pari alla Juve, per possesso palla e seconda, per passaggi fatti in area avversaria. Come idea di calcio, il Napoli è la migliore, ma manca attenzione e precisione, soprattutto in fase difensiva. Demme è un buon giocatore, ma non è un craque, quindi non vi aspettate un Jorginho. Tra i due, credo che sarà più Lobotka quello che farà fare il salto di qualità alla mediana. Credo che, in mediana, vedremo più lo slovacco, che ha più qualità. Se il Lipsia, primo in classifica, rinuncia a lui, significa che non è così indispensabile, ma è un buon giocatore e, soprattutto, sente la maglia”.