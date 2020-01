Del Genio: “Napoli e Fiorentina hanno lo stesso problema, Gattuso deciderà cosa fare con Demme”

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato stasera ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, parlando dell’approccio della squadra di Gattuso in Coppa Italia:

“Il Napoli contro il Perugia non ha giocato male, a me è piaciuto soprattutto nel primo tempo. Nel secondo ho visto un calo, ma contro una squadra come il Perugia ci può stare. Demme si è messo a disposizione dei compagni, ha la testa del regista. Non mi aspetto di vederlo dal primo minuto contro la Fiorentina, poi vediamo cosa decide Gattuso. I Viola non riescono a fare gol, hanno un grande problema come lo hanno gli azzurri”.