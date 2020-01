SKY, Modugno: “Prima presenza di Demme? Arriverà quasi sicuramente nel secondo tempo!”

Il noto giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per provare ad indovinare quando ci sarà l’esordio in maglia azzurra di Diego Demme: “Il tedesco è arrivato da pochissimo, infatti è riuscito a svolgere solo un paio di allenamenti con la squadra, ma con ogni probabilità, scenderà in campo nel secondo tempo del match contro il Perugia. Gli azzurri sono già in vantaggio di due goal e non mi stupirebbe se Gattuso decidesse di togliere uno tra Fabian e Zielinski per far accumulare un po’ di minuti all’ex centrocampista del Lipsia che non gioca una gara ufficiale dal 21 dicembre“.