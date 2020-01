Gattuso sugli infortunati: “Mertens sta tornando, Ghoulam è al 50%. Su Koulibaly ho un dubbio”

Gennaro Gattuso, in conferenza stampa, ha parlato dei recuperi degli infortunati, soffermandosi su Mertens, Koulibaly e Ghoulam. Queste le sue parole: “Mertens torna stasera o domani, ma si è curato, per cui mi auguro di vederlo a disposizione; Koulibaly ha ancora qualche problemino, io ho provato a recuperarlo in tutti i modi, ma non voglio prendermi il rischio di metterlo in campo, anche perchè è un pilastro della squadra. Per ora aspettiamo che questo edema scompaia del tutto e poi tornerà a giocare. Ghoulam si è fermato una settimana, domani si allenerà in parte con noi e credo che tornerà a disposizione da lunedì prossimo”.