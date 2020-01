Stefano Borghi, giornalista e telecronista Dazn, ha analizzato il momento del Napoli attraverso un video sul proprio canale You Tube. Ecco quanto dichiarato:

“Demme farà sicuramente il vertice basso, mentre Lobotka potrebbe giocare anche da mezz’ala. Bisogna recuperare gli infortunati e cercare di iniziare a fare punti il prima possibile. In avanti se non incide Milik l’attacco è zero. Bisogna anche inserire Lozano per dare un’alternativa ad Insigne, ma il tempo a disposizione è poco”.