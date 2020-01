Graziani: “Il Napoli sta migliorando e la mano di Gattuso si vede. Il goal? Ospina non è l’unico colpevole!”

Nel corso di Sport Mediaset XXL, programma sportivo che va in onda la domenica alle 13 su Italia 1, Ciccio Graziani, ex attaccante della Nazionale, ha parlato della situazione che sta vivendo il Napoli ed ha espresso un giudizio forte su Gattuso: “La Lazio ieri è stata cinica ma il Napoli ha giocato un’ottimo secondo tempo; sto iniziando a vedere le idee di Gattuso, che ieri ha urlato per tutta la partita affinchè la squadra si disponesse bene in campo. Purtroppo questo è un momento dove gli azzurri pagano un prezzo altissimo al primo errore: con l’Inter i tre errori difensivi sono costati tre goal, e pure ieri gli errori di Ospina e Di Lorenzo hanno fatto vincere i laziali”.