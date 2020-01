Gattuso in conferenza: “Non siamo più una squadra pensante. Vi spiego il motivo delle tante difficoltà attuali!”

Nel corso della conferenza stampa di ieri, Gennaro Gattuso ha difeso la propria squadra, evidenziando le numerose difficoltà della squadra partenopea in questo momento: “Purtroppo non siamo stati bravi nel ricercare la profondità, ma è normale che i calciatori abbiano difficoltà in questo momento: questa squadra per tre anni è stata una squadra pensante, che faceva le cose con grande naturalezza, ma ora non lo è più e le difficoltà sono dovute al fatto che questi giocatori hanno interpretato un calcio diverso per tanti mesi e molti di loro dovevano fare dei movimenti completamente diversi rispetto a quelli che noi chiediamo ora”.