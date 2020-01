Del Genio: “Sostituire Koulibaly e Mertens non è mai facile. Formazione? Vi dico la mia

Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole:

“Sostituire Koulibaly e Mertens non è mai facile, sopratutto quando affronti una squadra come la Lazio, la più in forma in campionato. Formazione? Pensare a sorprese è difficile, potrebbero giocare Lozano e Elmas, per il resto le scelte sono obbligate, ci sono tanti indisponibili. Di Lorenzo centrale è una scelta di Gattuso che lo preferisce a Luperto, ma con Hysaj a destra perdi qualcosa in fase di spinta.