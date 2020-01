KKN – Modugno: “Ieri si sono viste cose positive, ma non basta. Alcuni calciatori sentono la pressione “

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Francesco Modugno, inviato del Napoli per conto di Sky Sport, ha detto la sua sulla crisi irreversibile che ha colpito da ottobre il club partenopeo. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Il momento è estremamente complicato, ma ieri ho visto una squadra che prova a mettere in campo le idee con molta volontà, ma pochissima lucidità e questa mancanza di lucidità ha causato i tre goal dell’Inter. Ora il San Paolo è diventato un avversario, per via dell’ambiente pesante e della questione dell’assenza degli ultras. Questa situazione deve risolversi, per il bene della squadra, poichè il tifo organizzato deve tornare a dare la carica ai suoi beniamini. Attualmente, i fischi mettono paura e pressione e la squadra ne risente, specialmente i più giovani”.