L’esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, rilasciando alcune dichiarazioni sul mercato del Napoli:

“L’obiettivo principale del Napoli al momento è il regista. E’ possibile che gli azzurri cerchino anche un terzino, ma al momento non è una necessità. Sarebbe un aggiustamento perché Ghoulam non è arruolabile. Ma aggiungere senza cedere sarebbe un rischio: non dimentichiamoci poi che Hysaj può giocare sia a destra che a sinistra”.