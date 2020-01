L’allenatore del Celta Vigo sul futuro di Lobotka: “Oggi è stato molto onesto e mi ha detto questo”

Terminato con un pareggio il match del suo Celta Vigo contro l’Osasuna, il tecnico Garcia ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul futuro di Lobotka che sembra essere sempre più lontano dalla Spagna e sempre più vicino a vestire l’azzurro del Napoli:

“Non so quale sarà il suo futuro. Oggi non ha giocato perché non era concentrato ed avevo bisogno di gente concentrata oggi. E’ stato molto onesto e mi ha detto che non aveva la giusta testa per questo match e per questo non l’ho chiamato in causa“.