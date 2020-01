Massimo Ugolini, giornalista Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole:

“Lobotka non è Rakitic, ma va a completare il centrocampo con caratteristiche diverse. C’era bisogno di completare il reparto con un nuovo tassello, considerando che Gaetano andrà in prestito per giocare. Se ci dovessero essere opportunità sul mercato, il Napoli potrebbe acquistare anche un terzino sinistro”.