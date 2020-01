Francesco Modugno, giornalista, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “Gara contro l’Inter importante che apre un ciclo di quattro partite tutte molto importanti. Due ore piene di allenamento e 15 di palestra oggi per gli azzurri a Castelvolturno. Luperto e Manolas al centro della difesa per il momento ruolo inedito per Gianluca Gaetano, provato centrale nel 4-3-3”.