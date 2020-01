Klopp: “Ancelotti una delle persone più intelligenti che abbia mai conosciuto, risolleverà l’Everton. La gara contro il Napoli in champions fu decisa da…”

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in occasione della sfida di FA Cup contro l’Everton di Ancelotti. Queste le sue parole: “Carlo è una delle persone più intelligenti che abbia mai incontrato e non avrebbe mai accettato il lavoro se non avesse pensato di non avere una buona squadra. L’Everton ha un’ottima Rosa, Ancelotti è l’uomo giusto per risollevarlo. La partita persa contro il Napoli in champions fu decisa perché ci diedero un calcio di rigore che non c’era e perché non abbiamo giocato. In ogni caso, il Napoli non ci hanno certo superati per tutto l’incontro. Ancelotti è bravo ad utilizzare i giocatori giusti nei ruoli giusti, creando in atmosfera positiva e dando buone sensazioni al suo gruppo”.