Novellino: “Il problema va oltre i calciatori, bisogna cambiare atteggiamento”

Walter Novellino, tecnico dell’Avellino, è intervenuto durante la trasmissione di TMW radio per dire la sua sulla situazione del Napoli: “Non è stato un problema che riguardava soltanto i calciatori, purtroppo lì è tutta questione di testa e l’unico modo in cui si possono cambiare le cose è modificare l’atteggiamento adottato finora, ognuno deve fare la sua parte senza darsi fastidio a vicenda. È una squadra di qualità che può riprendersi, l’importante è ritrovare la giusta serenità per giocare al meglio”.