Martino: “Un reparto degli azzurri mi preoccupa più degli altri. Vi spiego cosa servirà per battere l’Inter”

Il noto giornalista e commentatore radiofonico, Carmine Martino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della difficile sfida che aspetta gli azzurri il 6 gennaio contro l’Inter: “La squadra di Antonio Conte è molto solida è al primo posto e trova un Napoli in gran confusione, non sarà facile per Gattuso riuscire a fare risultato. Servirà una partita perfetta dal punto di vista della determinazione e della concentrazione, a squadre come l’Inter non puoi regalare nulla. In particolar modo, mi preoccupa molto il reparto difensivo. Ci sono stati troppi errori negli ultimi match e le precarie condizioni fisiche di Maksimovic e Manolas non danno le sicurezze giuste per far dormire sonni tranquilli ai tifosi del Napoli. Quindi oltre al regista, fossi in Giuntoli mi metterei a lavoro per regalare anche un nuovo centrale di difesa a Gattuso“.