Di Marzio: “Mertens in panchina e Milik in campo, il polacco sta bene e può far male all’Inter”

“Non è semplice lasciare in panchina Mertens che sicuramente saprebbe come dar filo da torcere alla difesa ben organizzata dell’Inter, ma darei fiducia a Milik che sta dimostrando di essere in forma e sta facendo i goal che servono, deve sbloccarsi contro le grandi squadre. Il Napoli ha necessità di un terzino mancino, Mario Rui gioca bene in fase offensiva ma in difesa lascia ancora troppo scoperti e su Ghoulam, vista la sua condizione fisica, non si può fare abbastanza affidamento”. Queste le parole di Gianni Di Marzio, ex allenatore, che intervenuto oggi ai microfoni di Radio Marte ci ha tenuto a sottolineare la buona forma fisica e le buone prestazioni ottenute da Milik in queste ultime partite.