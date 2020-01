Con il suo EditoNapoli, Umberto Chiarilello, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo dichiarandosi abbastanza preoccupato per il Napoli di Gattuso in vista della sfida contro l’Inter. Queste le sue parole: “Gattuso non ha iniziato bene, aspetta i rinforzi come ossigeno, intanto al San Paolo arriverà l’Inter di Conte che non può perdere i tre punti. Che Napoli avremo? Dopo la sosta natalizia si sono sempre avuti scontri difficili, Gattuso non può perdere”.