TMW – Di Marzio: “Lobotka non è un regista, ma un mediano. Ancelotti? Che delusione”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gianni Di Marzio, ex allenatore, ha parlato delle operazioni che il Napoli farà durante il mercato invernale e ha espresso un giudizio su Lobotka, possibile nuovo rinforzo per il centrocampo. Queste le sue dichiarazioni: “Lobotka è il classico mediano che dà equilibrio alla squadra, tende a spingersi in avanti ma segna veramente poco. Non è un play che orchestra la manovra e che fa girare il pallone, ma ritengo che ci sia più bisogno di un profilo con quest’ultime caratteristiche ed il nome ideale è Torreira, che a me ricorda un pò Xabi Alonso. Poi bisogna vedere come finirà la questione rinnovi, poichè non si sa nulla del futuro di Mertens e Callejon e io non mi voglio sbilanciare sul loro futuro”.

Infine, parlando del fallimento Ancelotti, ha detto:

“Ancelotti ha varie colpe, poichè ha sostenuto una campagna acquisti dove non è stato preso nessuno dei profili che aveva richiesto: dopo il primo anno, non ha capito che a questa squadra mancavano giocatori di personalità e dove nessuno aveva una leadership all’interno dello spogliatoio. La rottura ci fu dopo la partita con il Salisburgo, poichè non convinse i giocatori a tornare in ritiro, ma, in generale, Carlo mi ha deluso perchè non ha dato un’identità e la sua squadra era vuota in campo”.