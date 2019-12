Marolda: “Il Napoli più bello del decennio? Sicuramente quello di Sarri, vi spiego perchè”

Il noto giornalista Ciccio Marolda, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare un bilancio sul decennio calcistico disputato dal Napoli: “Tifosi e giocatori, possono essere molto soddisfatti degli ultimi dieci anni di calcio offerto dalla società partenopea. Gli azzurri, si sono stabilmente posizionati nelle posizioni alte della classifica, quasi sempre conquistando l’accesso in Europa. Il culmine lo ha avuto con l’arrivo di Maurizio Sarri. Il suo Napoli sarà ricordato a lungo per la sua brillantezza e per il gioco proposto. Solo una Juventus straordinaria ha negato uno scudetto ai partenopei che sarebbe stato clamoroso e storico al tempo stesso. Purtroppo, questi dieci anni, ci hanno insegnato che la squadra di De Laurentiis non riesce mai ad approfittare quando i bianconeri commettono un passo falso lungo il proprio cammino in campionato“.