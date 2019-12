KKN – Modugno: “Higuain è stato il miglior azzurro del decennio. Tutti siamo legati a Cavani, ma fu trattato male dai tifosi”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Francesco Modugno, inviato di Sky Sport a seguito del Napoli, ha nominato il calciatore azzurro più forte di questo decennio: “Per me il migliore è stato Higuain. Tutti siamo legati a Cavani, che ha scritto delle pagine importanti di storia di questo club, ma Higuain era di un altro livello. Capisco la delusione dei tifosi per il trasferimento alla Juve, ma se vi ricordate l’Higuain del Napoli di Sarri era un centravanti mostruoso. Purtroppo questa piazza si dimentica di alcuni giocatori che hanno dato tutto: Cavani fu fischiato per anni, mentre su altri non è mai stato detto nulla: ricordiamoci che Maradona voleva andarsene dopo la Coppa Uefa, eppure viene idolatrato ancora oggi, mentre altri vengono del tutto ignorati dai tifosi”.