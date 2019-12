KKN – Bruscolotti: “La squadra non è compatta, ma Gattuso sa cosa fare. Questo il mio giudizio su Luperto”

Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, Beppe Bruscolotti, ex bandiera partenopea, ha parlato del nuovo Napoli di Gattuso e di Luperto, una delle (poche) sorprese positive fino ad ora: “La squadra non è più compatta come un tempo ed è un problema che si è trascinato da settembre fino alla sosta, ma ora è tempo di pensare al futuro e sono sicuro che Gattuso stia intervenendo per ricompattare il gruppo, in campo e non. Ormai lo scudetto è andato e forse pure la zona Champions, ma bisogna alzare la testa e giocare al massimo queste quattro partite che attendono i partenopei a gennaio che possono far svoltare la stagione. Luperto è veramente forte e ha convinto quando è stato utilizzato, ma credo che ora bisogna affidarsi a giocatori più esperti per risalire la china”.