Giuffredi: Hysaj? A gennaio incontreremo Gattuso e Giuntoli per decidere il suo futuro. Veretout? Se Gattuso fosse arrivato in estate…”

Mario Giuffredi, agente di Hysaj e Veretout, ha parlato ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli proprio dei due calciatori. Ecco le sue parole: “Hysaj è un calciatore importante, nel secondo tempo del Sassuolo è stato protagonista. Agli inizi del mercato invernale incontrerò Gattuso è Giuntoli per decidere il suo futuro. Conosco il mister da tanti anni e ho un buon rapporto. Veretout? Quando lo stavo prendendo in procura andai in Francia, chiamai Gattuso e mi consiglio di prenderlo subito. È un calciatore importante per il tecnico azzurro, lo voleva anche al Milan. Se in estate c’era già Gattuso sulla panchina, credo sarebbe arrivato”