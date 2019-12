Sarri sul Napoli: “Sono lontano da un po’, non me la sento di dire che la squadra non ha ancora metabolizzato la mia partenza”

L’ex tecnico del Napoli Maurizio Sarri, attualmente alla Juventus, ha risposto ai microfoni di Sky Sport ai tanti giornalisti che chiedevano se il brutto periodo di forma degli azzurri fosse dovuto alla sua partenza di due anni fa: “Sinceramente non me la sento di dire questo, sono lontano 800 km da Napoli e penso che questo basti per rispondere. Gli azzurri non stanno andando bene e di questo mi dispiace, sono molto legato al capoluogo campano perchè è grazie a quella città che sono riuscito a fare il salto di qualità. Anche quando c’ero io all’inizio c’erano delle difficoltà e in corso d’opera capimmo che con Mertens, Callejon, Insigne e Higuain dovevamo cambiare tipo di impostazione“.