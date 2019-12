Ad. Sassuolo: “Gli episodi hanno determinato la gara. Questo il mio pensiero sul Napoli”

A due giorni dalla vittoria del Napoli per 2 a 1 contro il Sassuolo, è tornato a parlare l’amministratore delegato dei neroverdi, Giovanni Carnevali alla Gazzetta di Modena: “Il Napoli ha un organico sicuramente superiore ma tutta questa differenza non l’ho assolutamente notata. Abbiamo pagato la poca freddezza nel capitalizzare le occasioni create nei primi 45 minuti in cui abbiamo dominato in lungo e in largo. La prestazione degli azzurri non mi ha colpito, sono stati solo bravi a sfruttare il nostro calo psicologico e fisico che abbiamo subito dopo il goal del pareggio di Allan. La nostra è una squadra molto giovane e sicuramente dobbiamo migliorare sotto il punto di vista dell’attenzione e della gestione del risultato. Ci manca solo questo per fare il salto di qualità che ci consentirebbe di diventare una bellissima realtà del calcio italiano“.