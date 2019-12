De Nicola: “Ancelotti autorevole ma non autoritario, le colpe sono di tutti”

Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 8, durante la trasmissione televisiva ‘Ne parliamo il lunedì’:

“Noi sapevamo che Ancelotti è una persona che dà spazio ai giocatori. Il tecnico Ancelotti è autorevole ma non autoritario. Calciatori? Non lo so, ma noi, quello che abbiamo notato, è che c’era una grande collaborazione. Che poi siamo passati da uno staff autoritario ad uno staff autorevole, questo è un altro discorso. Discrasie? Siamo stati bravi a superarle, anche con la saggezza. Le colpe per com’è andata, se vogliamo trovarle, sono di tutti”.