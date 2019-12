Sky – Cannavaro: “Sassuolo – Napoli, partita non semplice. Quando sono stato io capitano avevo una squadra molto più unita”

Ai microfoni di Sky sport, Paolo Cannavaro, ex capitano del Napoli e vice di suo fratello Fabio, reduce da una grandissima vittoria in Cina col suo Guangzhou, ha voluto dire la sua sulla situazione del Napoli, in particolare soffermandosi su Insigne: “Per Gattuso prendere il posto di Ancelotti sarà stato difficile considerato il rapporto di amicizia che hanno sempre mantenuto negli anni, di certo non è mai facile accettare un esonero ma in queste situazioni è l’allenatore che ne paga le conseguenze e viene mandato via. La prossima giornata di Serie A sarà decisiva per il Napoli, col Sassuolo deve assolutamente vincere per ritrovare la sicurezza anche se non sarà facile, la squadra allenata da De Zerbi è forte e sa come mettere in difficoltà gli avversari, non è assolutamente da sottovalutare. Non mi sono intromesso in questa situazione perché è difficilissimo dare un giudizio da fuori senza sapere cosa sia successo veramente all’interno del gruppo. Certe cose sono delicate, vanno gestite bene senza commettere errori, infatti penso che gli scatti d’ira siano stati sbagliati. Quando ero capitano io avvisavo sempre per tempo nel caso potesse succedere qualcosa, sono stato fortunato perché facevo parte di una squadra molto legata, tutto molto diverso da come sono le cose ora e capisco perché Mertens, Callejon e tutti gli altri più anziani fanno fatica, ci sono tanti nuovi ora e devono tutti raggiungere la giusta intesa. Insigne? se si decidesse a non pensare a tutti i problemi che ci sono ora e a giocare come sa fare basterebbe poco, che ce vò”.