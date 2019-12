Ag. Jorghino: “Il Napoli non può permetterselo, questo il suo valore di mercato….”

Il procuratore di Jorginho, ex centrocampista del Napoli, Joao Santos, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole: “Il Napoli puntava allo scudetto, come sempre negli ultimi anni. In Serie A giocano tutti bene, compresa la SPAL. Gli azzurri hanno grandi calciatori, è tutta una questione psicologica. Per il 4-3-3 serve un giocatore di qualità a centrocampo: Jorginho vale 80 milioni di euro e il Napoli non può comprare un calciatore a queste cifre. Non è che voglia andare, ma per il Napoli è impossibile spendere 80 milioni”