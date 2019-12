Montuori: “Ancelotti stufo per le richieste non ascoltate”

“Ancelotti era stato chiaro nelle sue richieste con Aurelio De Laurentiis, voleva due nuovi innesti: James Rodriguez e Mauro Icardi, ma purtroppo non è stato accontentato, e penso sia questo il motivo per il quale poi non abbia più dato il meglio di sé in questa stagione. Ha tentato, poi, di differenziare il suo lavoro da quello di Sarri non ottenendo però i risultati sperati”. Questa l’analisi di Gennaro Montuori, ex capo della Curva B dello stadio San Paolo che cerca, quasi, di giustificare l’ormai ex allenatore napoletano, intervenuto oggi a Tifosi Napoletani, programma in onda su Tele A.