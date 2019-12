Ciro Ferrara: “Capisco Insigne, ci siamo passati tutti. Su Ancelotti…”

L’ex difensore del Napoli, Ciro Ferrara, ha detto la sua sulla situazione del Napoli, soffermandosi un po’ di più la condizione di Insigne non proprio ottimale, negli ultimi periodi. Ecco le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli: “Non ho seguito molto questo periodo, ho preferito farmi da parte ma posso dirvi che certe situazioni posso accadere a tutte le squadre e per quelle più forti è sempre più difficoltoso rialzarsi una volta raggiunto certi livelli ma sono sicuro che Rino avrà tutta la collaborazione di cui ha bisogno. Mi dispiace per Ancelotti, la colpa non è solo sua se ci sono stati problemi e alcuni errori che si potevano evitare. Di sicuro il sorteggio in Champions non favorisce il Napoli, il Barcellona è fortissimo ma proprio per questo potrebbe essere lo stimolo giusto per i ragazzi a ripartire, affrontando una squadra di questo calibro. Insigne? lui deve solo cercare la tranquillità e non dare peso alle critiche e ritrovare la condizione giusta, col tempo tornerà a segnare e a ritrovare l’amore dei tifosi”.