Chiariello: “Sono molto preoccupato per sfida contro il Sassuolo, preferisco quella contro il Barcellona”

Umberto Chiariello, giornalista sportivo, è intervenuto durante la trasmissione di Radio Punto Nuovo con il suo EditoNapoli, dichiarandosi poco sereno in vista della partita contro il Sassuolo, queste le sue parole: “Mi terrorizza di più la sfida contro il Sassuolo, quella contro il Barcellona la do già per persa, la società è già bella che arresa prima di entrare in campo. Analizzando il calendario mi chiedo cosa possa succedere se Gattuso dovesse perdere contro il Sassuolo, Inter e Lazio, cacciamo anche lui? Mi spaventano tantissimo anche Luperto e Manolas, il primo è il difensore peggiore non sa far fallo ma sa portare palla. La sfida contro il Sassuolo sarà fondamentale per questa stagione.”