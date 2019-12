Cannavaro: “Insigne deve tornare a far goal. Il Napoli può uscire da questo momento”

“Questo Napoli può uscire dalle crisi che sta vivendo, so che Gattuso crede molto in questa squadra e riuscirà a motivare i suoi giocatori così da riuscire a far dare a tutti il massimo. Insigne deve riuscire a ritrovare il goal, ritornare a far divertire il pubblico, si sa quando si vince ci si dimentica dei periodi bui. Sono stato uno dei primi ad andare in Cina, ma tra i miei obiettivi c’è quello di ritornare in Italia. Hamsik? Ha giocato contro di noi ma ha perso, ne è rimasto un po’ deluso, ma sono contento di averlo visto”. Queste le dichiarazioni di Fabio Cannavaro che, presente alla quarta edizione del Galà Charity Night, è sembrato abbastanza fiducioso sul futuro del Napoli. Questo quanto evidenziato da www.napolicalcio1926.it