OPTA – Stilata la classifica dei 20 migliori assistman del decennio: presenti numerosi partenopei nei primi posti

In questi giorni, Opta sta pubblicando varie statistiche sul nostro campionato per quanto riguarda l’ultimo decennio, che parte dalla stagione 2009-2010 e finisce nella stagione 2019-2020; molto interessante è la classifica sui migliori assistman delle ultime 10 stagioni, che vede il Napoli protagonista con vari giocatori: già il miglior assistman di questo periodo è l’ex capitano e bandiera azzurra Marek Hamsik autore di ben 69 assist in 9 stagioni. Questo è un altro record per lo slovacco, che oltre ad essere il miglior marcatore del club partenopeo, è il miglior assistman degli ultimi 10 anni e dimostra come il suo apporto in fase offensiva sia stato decisivo nel corso di questi anni. Ma Hamsik non è l’unico calciatore o ex calciatore azzurro presente nella classifica dei 20 migliori assistman: al quarto posto si classifica Lorenzo Insigne, autore di 56 assist in 7 stagioni e mezza, mentre gli altri due piccoletti del tridente, Mertens e Callejon, sono rispettivamente ottavi e quinti, con il belga autore di 45 assist e l’iberico autore di 52 assist. Al 17esimo posto troviamo Allan, autore di 32 assist, anche se divisi tra Udinese e Napoli, mentre tra gli ex azzurri il Pipita Higuain è presente al 20esimo posto con 30 assist realizzati.