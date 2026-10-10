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Pereyra convocato dalla Primavera per Napoli-Frosinone: emergenza infortuni

Pereyra convocato dalla Primavera per Napoli-Frosinone: Allegri gestisce l'emergenza infortuni e recupera Beukema e David Neres.

di · 1 min
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fonte foto: Amazon Prime Video Sport IT
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IN BREVE
  • Pereyra della Primavera convocato per Napoli-Frosinone nell'emergenza infortuni azzurra
  • Allegri ritrova Beukema e David Neres, con il brasiliano candidato a una maglia da titolare
  • Persistono le assenze di Olivera, Vergara e Favasuli che obbligano a soluzioni alternative

Il tecnico Massimiliano Allegri ha scelto di convocare il giovane Pereyra dalla Primavera in vista della partita tra Napoli e Frosinone. Stando a quanto filtra, la decisione si inserisce nella gestione dell’emergenza legata agli infortuni che continuano a colpire la squadra.

Sono ancora fuori gioco diversi elementi della rosa, tra cui Olivera, Vergara e Favasuli. Secondo alcune ricostruzioni, Allegri può però contare sul recupero di giocatori come Beukema e David Neres: il difensore potrebbe avere spazio a gara in corso dopo un lungo stop, mentre il brasiliano si candida a tornare titolare per la prima volta da gennaio scorso.

Convocare Pereyra dalla Primavera rappresenta una delle mosse per distribuire le energie e far fronte alle assenze. La necessità per il Napoli resta quella di ricompattare il gruppo e cercare, attraverso il recupero graduale degli altri indisponibili, di superare questo periodo di difficoltà fisica.

Per altre informazioni sul rientro di Beukema e Neres, è possibile leggere l’approfondimento su Allegri ritrova Beukema Neres e McTominay in panchina col Frosinone.

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