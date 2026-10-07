Il nuovo centro sportivo del Napoli avanza decisamente verso la realizzazione. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, lunedì si è tenuto un briefing tecnico a Qualiano con i progettisti, il sindaco Raffaele De Leonardis e un notaio, un incontro che segna un importante passo in avanti per il progetto.

Il centro sorgerà su un’area di 17 ettari e mezzo, con 10 campi di calcio e 7.500 metri quadri di uffici e spogliatoi, destinati sia alla prima squadra che alle giovanili. Nonostante rallentamenti burocratici legati a terreni gravati da ipoteca, i problemi sembrano ora risolvibili. Aurelio De Laurentiis ha espresso grande ottimismo riguardo alla chiusura dell’operazione, prevista a un prezzo di circa 13-13,50 euro al metro quadrato.

La localizzazione dell’area, a vocazione agricola lungo via Ripuaria, risulta strategica per i collegamenti verso l’area flegrea e il litorale giuglianese. Tuttavia, la trasformazione della destinazione d’uso richiederà specifiche autorizzazioni amministrative e potrebbe usufruire delle procedure speciali previste dalla Zona economica speciale.